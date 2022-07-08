***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.041,57 % 0,00895088Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri250,29 % 0,00055432Bağımsız Denetim Ücreti6.566,26 % 0,01454233Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.464,36 % 0,03646369Fon Yönetim Ücreti646.587,64 % 1,43200064Hisse Senedi Komisyonu24.486,71 % 0,05423083Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu60,66 % 0,00013434Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.995,54 % 0,01770776Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.386,53 % 0,00307075Türev Araçlar Komisyonu335,14 % 0,00074224Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.065,47 % 0,02672145TOPLAM GİDERLER720.240,17 % 1,59511924DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.152.748,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044659BIST