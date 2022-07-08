***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,00789662Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri160,46 % 0,00019936Bağımsız Denetim Ücreti4.335,88 % 0,00538715Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.920,22 % 0,07320592Fon Yönetim Ücreti197.374,96 % 0,24523019Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.134,54 % 0,00140962Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.008,38 % 0,01367745TOPLAM GİDERLER279.290,08 % 0,34700632DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ80.485.589,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044660BIST