***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,00962382Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,52 % 0,00024155Bağımsız Denetim Ücreti4.332,25 % 0,00655997Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.318,65 % 0,07770761Fon Yönetim Ücreti161.951,66 % 0,24523009Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.132,51 % 0,00171487Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.550,11 % 0,01446095TOPLAM GİDERLER234.800,34 % 0,35553886DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ66.040.697,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044661BIST