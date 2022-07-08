***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.083,84 % 0,00334324Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri300,56 % 0,00016517Bağımsız Denetim Ücreti6.076,85 % 0,0033394Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri94.446,53 % 0,05190102Fon Yönetim Ücreti267.753,53 % 0,14713809Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.149,32 % 0,00063158Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.269,79 % 0,01168835TOPLAM GİDERLER397.080,42 % 0,21820685DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ181.974.316,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044662BIST