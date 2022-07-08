***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,00233095Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri621,68 % 0,000228Bağımsız Denetim Ücreti8.160,94 % 0,00299305Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri139.249,81 % 0,05107037Fon Yönetim Ücreti2.674.603,95 % 0,98092063Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu15,84 % 0,00000581Gecelik Ters Repo Komisyonu44,09 % 0,00001617Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.396,45 % 0,00087891Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar24.830,91 % 0,00910683Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.886,15 % 0,01499514TOPLAM GİDERLER2.897.165,46 % 1,06254586DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ272.662.626,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044663BIST