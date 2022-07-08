***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,0458262Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri161,69 % 0,00116584Bağımsız Denetim Ücreti6.775,87 % 0,04885619Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.961,47 % 0,03577379Fon Yönetim Ücreti136.043,97 % 0,98092054Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.161,11 % 0,00837197Gecelik Ters Repo Komisyonu661,5 % 0,00476963Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.740,59 % 0,01976053Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.183,72 % 0,008535Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.960,56 % 0,01413626TOPLAM GİDERLER162.006,12 % 1,16811595DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.869.010,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044664BIST