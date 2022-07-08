***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,00236025Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri172,57 % 0,00006409Bağımsız Denetim Ücreti4.381,27 % 0,00162704Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri257.570,7 % 0,09565214Fon Yönetim Ücreti198.105,68 % 0,07356905Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu100.603,61 % 0,03736042Vergiler ve Diğer Harcamalar1.161,05 % 0,00043117Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.015,99 % 0,01226091TOPLAM GİDERLER601.366,51 % 0,22332506DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ269.278.557,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044665BIST