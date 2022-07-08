***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,00380158Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri343,62 % 0,00020553Bağımsız Denetim Ücreti6.961,59 % 0,00416402Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri95.875,09 % 0,05734695Fon Yönetim Ücreti1.026.461,91 % 0,61397032Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu407,94 % 0,00024401Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu976,86 % 0,0005843Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.731,22 % 0,00103552Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.115,98 % 0,01203222TOPLAM GİDERLER1.159.229,85 % 0,69338444DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ167.184.288,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044666BIST