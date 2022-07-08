***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.428,07 % 0,01094059Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri621,68 % 0,00153601Bağımsız Denetim Ücreti10.274,95 % 0,02538668Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.336,44 % 0,10213138Fon Yönetim Ücreti397.015,73 % 0,98092057Hisse Senedi Komisyonu5.114,41 % 0,01263635Tahvil Bono Komisyonu111,81 % 0,00027625Gecelik Ters Repo Komisyonu2.360,57 % 0,00583234Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.157,45 % 0,0201549Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.246,4 % 0,00555026Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.166,78 % 0,01523648TOPLAM GİDERLER477.834,29 % 1,1806018DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ40.473.789,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044668BIST