***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,00873808Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri257,24 % 0,00035367Bağımsız Denetim Ücreti6.401,64 % 0,00880132Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.627,12 % 0,07647917Fon Yönetim Ücreti713.472,5 % 0,98092052Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu716,56 % 0,00098517Gecelik Ters Repo Komisyonu1.226,98 % 0,00168692Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu586,01 % 0,00080568Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.321,64 % 0,00181706Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.707,6 % 0,01197168TOPLAM GİDERLER794.672,93 % 1,09255925DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.734.996,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044669BIST