***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.259 % 0,00692219Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri161,06 % 0,00017813Bağımsız Denetim Ücreti6.083,61 % 0,00672822Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri59.360,58 % 0,06565032Fon Yönetim Ücreti221.735,46 % 0,24523015Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.135,99 % 0,00125636Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.813,21 % 0,01306492TOPLAM GİDERLER306.548,91 % 0,33903028DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ90.419.331,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044670BIST