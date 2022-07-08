***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,00103395Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri326,42 % 0,0000531Bağımsız Denetim Ücreti4.467,14 % 0,00072672Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri329.969,69 % 0,05368012Fon Yönetim Ücreti1.056.294,69 % 0,17184009Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu963,48 % 0,00015674Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu883.941,43 % 0,14380132Vergiler ve Diğer Harcamalar5.109,16 % 0,00083117Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler176.945,2 % 0,02878579TOPLAM GİDERLER2.464.372,85 % 0,400909DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ614.696.311,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044672BIST