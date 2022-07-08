***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri12.734,06 % 0,13076272Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri166,36 % 0,00170831Bağımsız Denetim Ücreti6.744,12 % 0,0692536Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.690,97 % 0,0379016Fon Yönetim Ücreti95.524,97 % 0,98092082Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu455,76 % 0,00468008Gecelik Ters Repo Komisyonu231,47 % 0,0023769Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.150,69 % 0,02208487Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.155,36 % 0,01186409Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.494,74 % 0,0461553TOPLAM GİDERLER127.348,5 % 1,30