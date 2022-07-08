***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,00397432Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri165,22 % 0,00010332Bağımsız Denetim Ücreti11.407,01 % 0,00713305Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri86.890,21 % 0,0543343Fon Yönetim Ücreti588.249,88 % 0,36784519Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.516,8 % 0,00344977Vergiler ve Diğer Harcamalar1.145,87 % 0,00071654Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.150,33 % 0,01197511TOPLAM GİDERLER718.880,96 % 0,44953159DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ159.917.783,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044675BIST