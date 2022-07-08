***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,37712307Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,52 % 0,00922805Bağımsız Denetim Ücreti6.757,32 % 0,40095746Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.980,56 % 1,48226542Fon Yönetim Ücreti4.132,86 % 0,24523051Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8,18 % 0,00048537Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,44 % 0,06666129Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.097,26 % 0,24311812TOPLAM GİDERLER47.610,78 % 2,82506929DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.685.296,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044676BIST