***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,00664684Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri294,42 % 0,00030791Bağımsız Denetim Ücreti4.339,51 % 0,00453833Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.700,16 % 0,0655729Fon Yönetim Ücreti140.691,95 % 0,14713805Hisse Senedi Komisyonu1.664,53 % 0,00174079Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu275,08 % 0,00028768Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.136,82 % 0,00118891Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.750,57 % 0,01333476TOPLAM GİDERLER230.208,68 % 0,24075618DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ95.619.010,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044677BIST