***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,06150314Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri156,05 % 0,00151009Bağımsız Denetim Ücreti4.799,1 % 0,0464406Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.557,36 % 0,28602476Fon Yönetim Ücreti50.683,44 % 0,49046054Hisse Senedi Komisyonu19.041,48 % 0,18426323Tahvil Bono Komisyonu81,29 % 0,00078664Gecelik Ters Repo Komisyonu4.152,91 % 0,04018745Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.183,13 % 0,01144908Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.124,73 % 0,01088394Türev Araçlar Komisyonu3.637,83 % 0,03520306Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.262,87 % 0,03157459TOPLAM GİDERLER124.035,83 % 1,20028711DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.333.846,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044678BIST