***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.124,15 % 0,02378376Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri156,5 % 0,00090253Bağımsız Denetim Ücreti6.675,03 % 0,03849456Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.188,24 % 0,19139489Fon Yönetim Ücreti59.532,74 % 0,34332229Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.125,66 % 0,00649162Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.449,51 % 0,0256601TOPLAM GİDERLER109.251,83 % 0,63004975DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.340.190,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044683BIST