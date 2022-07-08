***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 7,16800749Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,43 % 0,17529681Bağımsız Denetim Ücreti6.410,94 % 7,23037585Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.639,64 % 27,78903842Fon Yönetim Ücreti100,07 % 0,11286078Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,21 % 1,26677686Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.067,35 % 1,20377693TOPLAM GİDERLER39.852,28 % 44,94613314DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ88.666,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044684BIST