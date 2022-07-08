***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.358,29 % 0,02000563Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri232,93 % 0,00086966Bağımsız Denetim Ücreti6.605,63 % 0,02466268Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.001,8 % 0,03360898Fon Yönetim Ücreti341.297,01 % 1,27426127Hisse Senedi Komisyonu9.197,87 % 0,03434103Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.863,15 % 0,01068981Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.266,19 % 0,00472743Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.106,02 % 0,02279734TOPLAM GİDERLER381.928,89 % 1,42596383DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.783.911,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044685BIST