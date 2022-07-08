***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.318,1 % 0,32752742Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri180,75 % 0,00573755Bağımsız Denetim Ücreti4.872,18 % 0,1546576Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.361,12 % 1,37641192Fon Yönetim Ücreti24.337,04 % 0,7725306Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4,41 % 0,00013999Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu7.020,49 % 0,2228514Vergiler ve Diğer Harcamalar6.974,13 % 0,22137979Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler512,85 % 0,0162794TOPLAM GİDERLER97.581,07 % 3,09751566DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.150.301,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044686BIST