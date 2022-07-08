***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.939,65 % 0,00040098Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.232,27 % 0,00066821Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.851,91 % 0,00637802Fon Yönetim Ücreti124.452,01 % 0,025728Hisse Senedi Komisyonu78.443,9 % 0,01621673Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu59.870,15 % 0,01237697Vadeli Ters Repo Komisyonu10.769,8 % 0,00222644Borsa Para Piyasası Komisyonu4,71 % 0,00000097Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar181,92 % 0,00003761Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler74.733,97 % 0,01544977TOPLAM GİDERLER384.480,29 % 0,07948372DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ483.722.084,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044687BIST