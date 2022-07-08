***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.389,92 % 0,00081685Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri321,27 % 0,00005978Bağımsız Denetim Ücreti6.186,55 % 0,00115115Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri223.283,03 % 0,04154697Fon Yönetim Ücreti1.581.508,21 % 0,29427618Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.198,71 % 0,00022305Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler64.618,49 % 0,01202376TOPLAM GİDERLER1.881.506,18 % 0,35009774DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ537.423.114,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044688BIST