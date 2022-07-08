***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.992,1 % 0,01939991Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri639,22 % 0,00137908Bağımsız Denetim Ücreti3.549,56 % 0,00765796Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.351,77 % 0,0266482Fon Yönetim Ücreti308.716,69 % 0,66603765Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu207,13 % 0,00044687Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu190,94 % 0,00041194Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.051,08 % 0,00442508Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.799,8 % 0,01035528TOPLAM GİDERLER341.498,29 % 0,73676198DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.351.237,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044689BIST