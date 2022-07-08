***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri302,4 % 0,00013304Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti700,48 % 0,00030817Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.667,87 % 0,00425325Fon Yönetim Ücreti56.053,46 % 0,02465999Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.084,4 % 0,00047707TOPLAM GİDERLER67.808,61 % 0,02983152DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ227.305.244,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044690BIST