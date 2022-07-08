***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.564,75 % 0,20945928Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri675,04 % 0,03097506Fon Yönetim Ücreti15.167,1 % 0,6959614Hisse Senedi Komisyonu712,16 % 0,03267835Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu107,6 % 0,00493736Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar823,6 % 0,03779192Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler189,57 % 0,00869866TOPLAM GİDERLER22.239,82 % 1,02050202DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.179.301,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044691BIST