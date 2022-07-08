***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,00022605Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri621,68 % 0,00002211Bağımsız Denetim Ücreti6.415,69 % 0,00022818Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri746.284,96 % 0,02654285Fon Yönetim Ücreti19.980.252,02 % 0,71063043Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.784,55 % 0,00020574Gecelik Ters Repo Komisyonu299.769,77 % 0,0106618Vadeli Ters Repo Komisyonu10.769,8 % 0,00038305Borsa Para Piyasası Komisyonu41.710 % 0,00148348Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.246,4 % 0,0000799Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler350.628,12 % 0,01247066TOPLAM GİDERLER21.450.838,63 % 0,76293426DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.811.623.476,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044692BIST