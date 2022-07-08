***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.656,36 % 0,02425389Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.841,64 % 0,04420659Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.537,7 % 0,29708543Fon Yönetim Ücreti63.617,37 % 0,58085832Hisse Senedi Komisyonu1.775,7 % 0,01621303Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu995,52 % 0,00908959Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu29.591,2 % 0,27018242Vergiler ve Diğer Harcamalar22.878,75 % 0,2088944Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler336,8 % 0,00307515TOPLAM GİDERLER159.231,04 % 1,45385883DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.952.304,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044693BIST