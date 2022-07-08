***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.390,03 % 0,00809374Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri424,77 % 0,00078313Bağımsız Denetim Ücreti6.631,9 % 0,01222699Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri45.382,36 % 0,0836698Fon Yönetim Ücreti133.012,37 % 0,24523004Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.130,9 % 0,002085Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.404,74 % 0,01365185TOPLAM GİDERLER198.377,07 % 0,36574055DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.239.834,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044694BIST