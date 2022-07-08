***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.580,1 % 0,03668338Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri156,54 % 0,00087269Bağımsız Denetim Ücreti6.404,18 % 0,03570265Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.270,98 % 0,17990741Fon Yönetim Ücreti43.988,33 % 0,24523044Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu337,01 % 0,0018788Vergiler ve Diğer Harcamalar1.125,73 % 0,00627583Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.351,74 % 0,02426051TOPLAM GİDERLER95.214,61 % 0,53081171DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.937.548,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044695BIST