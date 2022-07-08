***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.622,16 % 0,00053227Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri208,85 % 0,00002405Bağımsız Denetim Ücreti6.269,19 % 0,00072193Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri343.690,82 % 0,03957787Fon Yönetim Ücreti511.404,76 % 0,05889104Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.245,31 % 0,0001434Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler103.858,55 % 0,01195988TOPLAM GİDERLER971.299,64 % 0,11185044DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ868.391.447,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044698BIST