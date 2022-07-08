***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,00070851Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri210,91 % 0,00002351Bağımsız Denetim Ücreti4.532,55 % 0,00050527Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri374.239,66 % 0,04171907Fon Yönetim Ücreti4.399.659,04 % 0,49046028Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12,18 % 0,00000136Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.250,67 % 0,00013942Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler102.478,83 % 0,01142402TOPLAM GİDERLER4.888.739,48 % 0,54498144DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ897.046.969,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044699BIST