***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,00549249Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri295,66 % 0,00025551Bağımsız Denetim Ücreti4.344,57 % 0,00375454Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri69.322,44 % 0,05990783Fon Yönetim Ücreti170.261,03 % 0,14713806Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.139,56 % 0,0009848Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.402,22 % 0,01244627TOPLAM GİDERLER266.121,12 % 0,22997949DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ115.715.154,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044700BIST