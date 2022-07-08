***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,00203505Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri307,91 % 0,00009859Bağımsız Denetim Ücreti4.393,43 % 0,00140676Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri145.631,89 % 0,04663067Fon Yönetim Ücreti382.938,19 % 0,12261508Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.167,25 % 0,00037375Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.281,35 % 0,01225752TOPLAM GİDERLER579.075,66 % 0,18541741DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ312.309.210,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044701BIST