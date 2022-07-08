***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,00510286Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri163,27 % 0,00013109Bağımsız Denetim Ücreti4.346,87 % 0,00349004Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri77.071,84 % 0,06187995Fon Yönetim Ücreti245.240,27 % 0,19690013Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.140,67 % 0,00091583Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.129,81 % 0,01214752TOPLAM GİDERLER349.448,37 % 0,28056742DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ124.550.586,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044702BIST