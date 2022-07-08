***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.041,57 % 0,01417095Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri621,68 % 0,0021798Bağımsız Denetim Ücreti8.160,94 % 0,02861468Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.054,35 % 0,04577244Fon Yönetim Ücreti153.153,1 % 0,53700035Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu681,78 % 0,00239052Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.246,4 % 0,00787655Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.336,23 % 0,01871041TOPLAM GİDERLER187.296,05 % 0,65671569DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.520.112 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044703BIST