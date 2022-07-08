***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.992,1 % 0,00488467Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri300,02 % 0,00016298Bağımsız Denetim Ücreti6.096,89 % 0,00331194Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri85.947,74 % 0,04668835Fon Yönetim Ücreti225.719,88 % 0,12261509Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.149,14 % 0,00062423Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.151,69 % 0,0120332TOPLAM GİDERLER350.357,46 % 0,19032045DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ184.088.179,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044794BIST