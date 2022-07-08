***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.041,57 % 0,00919997Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri268,35 % 0,00061085Bağımsız Denetim Ücreti6.522,27 % 0,01484688Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.309,95 % 0,03257425Fon Yönetim Ücreti408.901 % 0,930796Hisse Senedi Komisyonu8.148,95 % 0,01854975Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.044,05 % 0,00692928Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.371,56 % 0,00312213Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler57.287,55 % 0,1304057TOPLAM GİDERLER503.895,25 % 1,14703481DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.930.249,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044810BIST