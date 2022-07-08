***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.652,6 % 0,00104022Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri176,98 % 0,0000504Bağımsız Denetim Ücreti6.153,84 % 0,00175254Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri166.107,56 % 0,0473055Fon Yönetim Ücreti1.722.192,39 % 0,49046031Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu71,62 % 0,0000204Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.991,86 % 0,00056726Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.730,79 % 0,01188444TOPLAM GİDERLER1.942.077,64 % 0,55308107DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ351.137.970,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044812BIST