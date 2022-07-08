***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.041,57 % 0,00523158Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri336,37 % 0,00043541Bağımsız Denetim Ücreti6.910,93 % 0,0089458Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.839,07 % 0,02956386Fon Yönetim Ücreti719.073,44 % 0,93079916Hisse Senedi Komisyonu16.211,51 % 0,02098487Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu165,38 % 0,00021407Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.128,94 % 0,01052244Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.580,74 % 0,00204618Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler78.553,44 % 0,1016829TOPLAM GİDERLER857.841,39 % 1,11042628DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.253.340,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044813BIST