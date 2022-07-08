***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,00533044Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri161,44 % 0,0001354Bağımsız Denetim Ücreti4.348,16 % 0,00364678Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri72.659,62 % 0,06093918Fon Yönetim Ücreti234.769,94 % 0,19690012Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.137,1 % 0,00095368Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.006,46 % 0,01174713TOPLAM GİDERLER333.438,36 % 0,27965272DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ119.233.011,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044814BIST