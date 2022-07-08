***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.992,1 % 0,01028735Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri160,85 % 0,00018402Bağımsız Denetim Ücreti6.073,01 % 0,00694778Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri60.673,37 % 0,06941293Fon Yönetim Ücreti128.612,36 % 0,14713804Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.135,55 % 0,00129912Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.805,87 % 0,01350642TOPLAM GİDERLER217.453,11 % 0,24877566DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ87.409.318,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044815BIST