***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,00723975Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri160,81 % 0,00018318Bağımsız Denetim Ücreti4.338,06 % 0,00494152Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.281,72 % 0,06638912Fon Yönetim Ücreti430.565,6 % 0,49046034Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.437,99 % 0,00163802Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.800,41 % 0,01344193TOPLAM GİDERLER512.940,23 % 0,58429387DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ87.788.056,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044816BIST