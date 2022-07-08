***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,00475803Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri314,45 % 0,00023541Bağımsız Denetim Ücreti5.044,95 % 0,00377681Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.446,47 % 0,03626852Fon Yönetim Ücreti1.573.299,7 % 1,17782064Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu393,03 % 0,00029423Gecelik Ters Repo Komisyonu4.531,43 % 0,00339237Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.206,62 % 0,00090331Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.493,07 % 0,00111776Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.966,66 % 0,0134504TOPLAM GİDERLER1.659.052,02 % 1,24201747DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ133.577.189,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044667BIST