***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.269,72 % 0,00568017Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri158,23 % 0,00039598Bağımsız Denetim Ücreti6.070,55 % 0,01519208Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.668,44 % 0,09927372Fon Yönetim Ücreti195.981,2 % 0,49046001Hisse Senedi Komisyonu5.002,41 % 0,01251897Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.129,31 % 0,0028262Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.580,23 % 0,02147277TOPLAM GİDERLER258.860,09 % 0,64781991DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.958.650,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044673BIST