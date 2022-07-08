***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.890,94 % 0,00789246Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,11 % 0,00025675Bağımsız Denetim Ücreti6.360,84 % 0,01026442Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.286,71 % 0,07791974Fon Yönetim Ücreti151.968,67 % 0,2452302Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.132,01 % 0,00182671Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.602,96 % 0,01549619TOPLAM GİDERLER222.401,24 % 0,35888648DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ61.969.802,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044817BIST