***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,01210944Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri596,35 % 0,00113623Bağımsız Denetim Ücreti7.714,08 % 0,01469769Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.453,2 % 0,07707574Fon Yönetim Ücreti257.418 % 0,49046016Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu22,06 % 0,00004203Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.649,56 % 0,00314292Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.130,78 % 0,00405979Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.393,43 % 0,01599206TOPLAM GİDERLER324.733,1 % 0,61871605DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.484.996,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044818BIST