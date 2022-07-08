***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.355,64 % 0,00102239Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri192,92 % 0,00003103Bağımsız Denetim Ücreti6.219,86 % 0,00100055Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri265.206,17 % 0,04266189Fon Yönetim Ücreti701.031,23 % 0,11277006Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu16.684,81 % 0,00268397Vergiler ve Diğer Harcamalar1.322,8 % 0,00021279Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler75.893,52 % 0,01220847TOPLAM GİDERLER1.072.906,95 % 0,17259115DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ621.646.568,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044819BIST