***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.390,22 % 0,00129033Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri308,19 % 0,00009058Bağımsız Denetim Ücreti6.149,61 % 0,00180743Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri86.622,52 % 0,02545917Fon Yönetim Ücreti217.424,23 % 0,06390303Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.171,41 % 0,00034429Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.570,37 % 0,01221792TOPLAM GİDERLER357.636,55 % 0,10511275DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ340.240.880,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044821BIST