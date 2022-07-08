***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri9.171,62 % 0,00177108Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri188,14 % 0,00003633Bağımsız Denetim Ücreti4.950,95 % 0,00095605Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri214.863,7 % 0,04149113Fon Yönetim Ücreti1.008.263,61 % 0,19470014Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.195,45 % 0,00023085Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler68.006,29 % 0,01313231TOPLAM GİDERLER1.306.639,76 % 0,25231789DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ517.854.577,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044823BIST